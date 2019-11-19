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Bakan Akar'dan mutabakat mesajı

Son dakika haberine göre ile yapılan güvenli bölge anlaşmasıyla ilgili açıklama yapan , "Ruslarla devriyelerimiz devam ediyor, sorunların hepsi çözülecek." dedi.

Giriş Tarihi: 19.11.2019 12:16 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019 12:26
Bakan Akar'dan mutabakat mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Devriyeler, Ruslarla yaptığımız mutabakat çerçevesinde devam ediyor. Bunun dışında birtakım zorluklarımız var. Bunları da yine Ruslarla görüşmek suretiyle çözmeye çalışıyoruz." dedi.

Akar, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Meclis'te gazetecilerin sorularını cevapladı.

Terör örgütü YPG/PKK yandaşları tarafından Suriye'nin kuzeyindeki Aynularab ilçesinde, Türk askeri unsurlarıyla ortak devriye yürüten Rus askeri araçlarına molotofkokteyli atılmasına ilişkin değerlendirmesi sorulan Akar, "Devriyeler, Ruslarla yaptığımız mutabakat çerçevesinde devam ediyor. Bunun dışında birtakım zorluklarımız var. Bunları da yine Ruslarla görüşmek suretiyle çözmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Gerekli tedbirlerin anında yerinde alındığını ifade eden Akar, "İlave ihtiyaç duyulan tedbirleri de Ruslarla görüşmek suretiyle çözmeye çalışıyoruz. Bunların hepsi çözülecek." açıklamasında bulundu.

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Bakan Akar'dan mutabakat mesajı
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