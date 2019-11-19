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saldırı altında’

Giriş Tarihi: 19.11.2019
Şişli'de hizmet veren Darülaceze kurumu ile ilgili Cumhuriyet gazetesinde çıkan "adak yerinin ihalesinde usulsüzlük" ve "çocuklara şiddet uygulandığı" iddiaları ile ilgili Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, açıklamalarda bulundu. Cumhuriyet gazetesinde yer alan haberlerin Darülaceze'nin son günlerde artan itibarını sarsıp yatırımlarını olumsuz etkilemeye yönelik çalışma olduğunu belirten Cebeci, "Yaklaşık 3 hafta önce, CHP Milletvekili Orhan Sarıbal, Darülaceze ile alakalı TBMM'de bir soru önergesi verdi. Ardından, belli gazetelerde aslı astarı olmayan birtakım haberlerle milletin kafasını bulandırmak istikametinde haberler çıktı. Amaçları Darülaceze'yi itibarsızlaştırmak ve son yıllarda yükselen yıldızını söndürmek" ifadelerini kullandı.
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‘Darülaceze saldırı altında’
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