Değnekçilere polis baskını

BUGÜN NELER OLDU

İSPARK'a ait bazı otoparklarda mesai saatleri dışında park eden sürücülerden yetkileri olmadığı halde para talep eden ve 'değnekçi' olarak adlandırılan kişilerin yeniden ortaya çıkmasıyla polis, harekete geçti. Bazı noktalarda araçlarını park eden sürücülere 'Gündüz İSPARK bakıyor, akşam biz bakıyoruz' dedikleri iddia edilen değnekçilerle ilgili Bakırköy, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy ve Şişli'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Araçlarını park eden sivil polisler kendilerinden para talep eden kişileri tek tek tespit etti. 20 değnekçi gözaltına alındı.