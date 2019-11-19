Diyanet’ten ‘kader’ fetvası: ‘Kaderim böyle’ demek yanlış

BUGÜN NELER OLDU

Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu, vatandaşlardan gelensoruları cevaplandırdı. 'Allah böyle yazmış ben ne yapayım" demek doğru mudur" şeklindeki soruya Diyanet, "İnsanlar kaderi bahane ederek kendilerini sorumluluktan kurtaramazlar. Bir insanın, "Allah böyle yazmış, alın yazım buymuş, ben ne yapayım?" diyerek günah işlemesi uygun olmayacağı gibi, günah işledikten sonra da kaderi bahane ederek kendisini suçsuz sayması da doğru olmaz. İnsanların, "Ben ne yapayım, kaderim böyle" demesi doğru değildir" cevabını verdi.