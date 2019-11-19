Emine Erdoğan otizmi konuşacak

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, otizm, sağlıklı gebelik konularına karşı farkındalık oluşturmak ve çeşitli açılışları gerçekleştirmek için Konya'yı ziyaret edecek. Yarın yapılacak ziyaret kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen beslenmenin otizm üzerine etkileri projesinin tanıtım toplantısına katılacak olan Emine Erdoğan, Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi'nin resmi açılışını gerçekleştirecek. Ardından da Yazır Sosyal Tesis ve İlk Adım Ebe Gebe Okulu'nu ziyaret edecek.