Evlat nöbetinde 77’nci gün: Allah’tan korkun artık yeter!

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül'de partinin il binası önünde başlattığı oturma eylemi 77'nci gününü geride bıraktı. Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Songül Altıntaş, 5 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Müslüm'e kavuşma ümidiyle oturma eylemine devam ettiğini söyledi. Oğlundan haber alamadığını, onu çok özlediğini anlatan Altıntaş, "Onsuz evimiz bomboş. Ne doğru dürüst yemek yapıyor ne de sofraya oturabiliyoruz. Oğlumsuz bir hayat bizim için yok. Oğlum olmadan adeta yaşayamıyoruz" dedi.

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Altıntaş, "Oğlumun arkadaşları askerden geldi, işini, yuvasını kurdu, çocukları var. O çocukları görünce duygulanıyorum. Şimdi torunlarım olmuştu, sevinecektim. PKK bizi bunların hepsinden mahrum bıraktı. Allah'tan, peygamberden korkun, artık yeter" diye konuştu.

Ağrı'dan 4 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Mehmet için gelerek eyleme katılan baba Salih Gökçe ise evladına kavuşmak istediğini belirtti. Gökçe, "Evlatlarımız için geldik buraya. Kapımı kilitledim geldim. Buradan da gitmeyeceğim. Desteğinizi esirgemeyin. Mücadele ediyoruz, gelin bu kervana siz de katılın" dedi.