FETÖ’nün TSK’daki kripto yapılanmasına operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri ve büfe/kontörlü sabit hatlardan arandıkları tespit edilen şüphelilere yönelik soruşturma kapsamında Operasyon başlatıldı.



Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay tarafından yürütülen operasyonda halen aktif görevde olan; 3 Albay, 5 Binbaşı, 5 Yüzbaşı, 12 Üsteğmen,



* 54 Astsubay, 3 Uzman Çavuş, (Toplam 82 Muvazzaf asker) ile 14 kapatılan askeri okul öğrencisi, İhraç, emekli, istifa, sözleşme feshi gibi nedenlerle ilişiği kesilenlerle birlikte toplam 133 TSK mensubu şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelileri yakalamak amacıyla bu sabah İzmir ve 44 farklı ilde operasyon gerçekleştirildi.

Asker şahıs örgüt mensuplarının deşifre edilmesine yönelik ülke genelindeki adli birimlerce 11 Kasım 2019 tarihi itibariyle yürütülen soruşturmalar kapsamında örgüt içi iletişim yöntemlerinden biri olarak örgüt mensubu asker şahıslardan sorumlu sivil şahısların asker şahıslarla örgütsel irtibat amacıyla kullandığı büfe, market, fatura ödeme merkezi vb. yerlerde kurulu kontörlü hatlar ile kamuya açık yerlerde kurulu ankesörlü hatlardan örgütsel iletişim tarzına uygun şekilde irtibat sağlanan ve darbe girişimi veya münhasıran terör örgütü mensubiyeti nedeniyle haklarında işlem tesis edilmeyen asker şahıs şüpheliler için (993) operasyon gerçekleştirildiği öğrenildi. (16.160) asker şahıs şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildiği, (14.927)'sinin gözaltına alındığı, (5.583)'ünün tutuklandığı kaydedildi. (8.415)'inin adli kontrol kaydıyla, (879)'unun kolluk biriminden serbest bırakıldığı, (53) şüphelinin gözaltı işleminin devam ettiği belirtildi. (1.233)'ünün firari durumda bulunduğu, (6.238)'inin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebiyle örgüt mensupları ve işleyişi hakkında faydalı bilgi verdikleri, yakalanan şüphelilere göre itirafçı oranının %42 olduğu kaydedildi.

Aynı yöntemle örgütsel iletişim modeline uygun şekilde irtibat sağladıkları ve terör örgütü şüphelisi oldukları, izmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Dairesi Başkanlığı ve İzmir Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü arasındaki koordineli çalışma sonucunda tespit edilen,

(82)'si halen aktif çalışan muvazzaf askeri personel ile (51)'i darbe girişimi sonrası kapatılan askeri okul öğrencisi ve ihraç-emekli-istifa-kurum dışı nakil-söz.feshi kaydı olan askeri personelden oluşan toplam 133 şüpheli hakkındap bugün saat:01.00 itibariyle İzmir ve (44) farklı ilde eş zamanlı olarak uygulanmak üzere yakalama ve gözaltı talimatı verildi.

Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay tarafından yürütülen soruşturmada şüphelilerin yakalanmaları ve gözaltına alınmaları işlemlerine İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince devam ediliyor.