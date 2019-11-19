Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin aldığı ödüller göz kamaştırıyor

Açıldığı günden bugüne hem üniversiteyi hem de Gümüşhane'yi dış dünyaya tanıtan İletişim Fakültesi, ulusal ve uluslararası alanda yaptığı çalışmalarla birçok ödüle değer görüldü. İletişim Fakültesi kurulduğu günden bu yana toplam 49 ödülün sahibi oldu. 2017 yılı sonrasında bünyesine kazandırdığı Radyo, Televizyon ve Sinema ile Gazetecilik bölümleriyle ödül sayısını katlayan İletişim Fakültesi, öğrencileri ve hocalarıyla birlikte yaptıkları projelerde sadece iki yıl gibi kısa sürede 36 ödülün sahibi oldu.

İletişim Fakültesi'nin, üniversitenin parlayan yıldızı olduğunu dile getiren Rektör Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, fakültenin yakaladığı bu başarılarından gurur duyduğunu ifade etti. Prof. Zeybek yaptığı açıklamanın devamında şu sözlere yer verdi:

"Gümüşhane Üniversitesi bilime katkılarıyla ulusal ve uluslararası işbirlikleriyle topluma yararlı projeler üreten, ülke geleceğinde söz sahibi olan bir üniversite olma vizyonuyla geleceğe emin adımlarla yürümektedir. Üniversitemiz İletişim Fakültesi de bu vizyona ortak olma yolunda birçok yarışma ve etkinlikte ödüller alarak kendini göstermiştir. 2008 yılında kurulan üniversitemizin ilk fakülteleri arasında yer alan İletişim Fakültesi, 10 yıllık tarihinde toplam 49 ödül aldı. Bu ödüllerin sadece 36 tanesi 2017 yılı ve sonrasında alındı. Söz konusu tarihlerin bizim göreve başladığımız tarihler arasında yer alması da ayrıca gurur verici bir durum."

Ulusal ve uluslararası alanda; kısa film, belgesel, afiş tasarım gibi alanlarda birçok ödüle layık görülen öğrenci ve öğretim görevlilerini kutlayan Zeybek, sözlerine şöyle devam etti.

"Üniversitelerin büyümesi sadece öğrenci sayısının veya akademisyen sayısının artmasıyla ilişkili değildir. Nitelik artışı daha da önemlidir. İletişim Fakültemiz de bu niteliğini aldığı ödüllerle gösteriyor. Fakültemiz öğrencileri ve öğretim elemanları yaptıkları projelerle başarıdan başarıya koşup, üniversitemizi ve bizleri gururlandıran çalışmalara imza atıyorlar. Öğrencilerimiz ve hocalarımız ulusal ve uluslararası alanda aldıkları birçok ödülle, Gümüşhane Üniversitesi adını hak ettiği yere getirdiler. Üniversitemize bu başarıları yaşatan, katma değer sağlayan, emek veren herkese çok teşekkür ediyorum."