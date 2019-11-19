Hakkari'de PKK mühimmatı ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, merkez Akkuş köyü ile Yüksekova ilçesinin Kısıklı köyü kırsalında operasyon düzenlendi.



Operasyonda yapılan arazi aramalarında 87 makineli tüfek biksi mühimmatı, 5 EYP yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış roket başlığı, 6 EYP düzeneği, 30 kilogram amonyum nitrat, 1 adet telsiz, 2 adet termal şemsiye, 375 metre kablo, 13 adet fünye, 2 koli bandı ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

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