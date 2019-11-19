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'de mühimmatı ele geçirildi

merkeze bağlı Akkuş köyü ile Yüksekova ilçesine bağlı Kısıklı köyü kırsal alanlarında düzenlenen operasyonda, terör örgütü 'ya ait çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 19.11.2019 14:27 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019 14:30
Hakkari'de PKK mühimmatı ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, merkez Akkuş köyü ile Yüksekova ilçesinin Kısıklı köyü kırsalında operasyon düzenlendi.

Operasyonda yapılan arazi aramalarında 87 makineli tüfek biksi mühimmatı, 5 EYP yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış roket başlığı, 6 EYP düzeneği, 30 kilogram amonyum nitrat, 1 adet telsiz, 2 adet termal şemsiye, 375 metre kablo, 13 adet fünye, 2 koli bandı ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

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Hakkari'de PKK mühimmatı ele geçirildi
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