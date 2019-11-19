İstanbul Esenyurt’ta uyuşturucu satıcılarına operasyon!

İstanbul Esenyurt ilçesinde 23.00 sularında şüpheli bir motosiklet durduruldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, motosikletin çalıntı olduğunu tespit etti. "Uyuşturucu Madde İmalatı ve Ticareti" yaptığı belirlenen şüphelilerden Suriye uyruklu Alaa K. (42) ve Omar K. (44) gözaltına alındı.

Yapılan üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde yakalandı. Şüphelilerin uyuşturucuyu temin ettiği kişilere de operasyon düzenlendi. Esenyurt İlçesi Ardıçlı Mahallesi'ndeki adrese yapılan operasyonda Mehmet K. (44) ve Suriye uyruklu Mahmud M. (38) gözaltına alındı.

UYUŞTURUCU HAP, KOKAİN VE EROİN ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin ikametgâhında yapılan aramada, bir kilo 250 gram Metamfetamin, bir kilo Kubar Esrar, 720 adet captagon hap, 760 adet uyuşturucu olduğu düşünülen hap, 65 adet Ecstasy hap, 14 gram toz Kokain, 10 gram Eroin, 175 gram preslenmiş esrar ele geçirildi.

Ayrıca iki tane hassas terazi, 103 adet tarihi eser olduğu düşünülen para, 131 adet sahte altın, 1 bin 750 lira sahte para, yedi tane uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı düşünülen cep telefonu da aramada bulundu.

TUTUKLANANLAR VE SERBEST BIRAKILANLAR VAR

Emniyet'teki işlemlerin ardından şüphelilerden Alaa K. ve Omar K. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Mehmet K.'ya ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Şüpheli Mahmud M. ise tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.