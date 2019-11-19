Kemal Kılıçdaroğlu 'EYT' konusunda vatandaşın aklı ile resmen dalga geçti!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce yaptığı açıklamada emeklilikte yaşa takılanların (EYT) sorunlarını çözeceklerini belirterek, "Erdoğan ve iktidarı, Türkiye'nin bugüne kadarki hiçbir sorununu çözmedi, tam tersine sorun üretti. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına söz veriyorum, Türkiye'deki bütün sorunları, akılcı, tutarlı politikalarla istişare ederek çözeceğiz." demişti.

Kemal Kılıçdaroğlu EYT kanununda imzası olan Yaşar Okuyan'ı alkışlattı!

VATANDAŞIN AKLI İLE AÇIKÇA DALGA GEÇTİ!

Kılıçdaroğlu, partisinin bugünkü grup toplantısında söz konusu kanunda imzası bulunan CHP döneminin Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan'ı "SGK konusunda en güzel çalışmaları yapan sayın bakandır" diye lanse etti..

Kılıçdaroğlu, emeklilikte yaşa takılanların (EYT) desteğini alabilmek için grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almaya çalıştı.

EYT'nin sorun haline geldiğini savunan Kılıçdaroğlu, çözümün CHP'de olduğunu ileri sürdü.

"EN GÜZEL ÇALIŞMALARI YAPAN SAYIN BAKAN YAŞAR OKUYAN"

Kemal Kılıçdaroğlu, "SGK konusunda da çatıyor, bir sürü laf ediyor ama bunların hiçbir ciddiyeti yok. Aramızda Sayın Yaşar Okuyan var. SGK konusunda en güzel çalışmaları yapan sayın bakandır. Hakkını teslim edelim." ifadelerini kullandı.

KANUNDA İMZASI VAR

Kılıçdaroğlu'nun salonda alkışlattığı Yaşar Okuyan, bugün sorun olarak Türkiye'nin karşısına çıkan EYT kanununu onaylayan isim olarak biliniyor.

1999 yılında çıkarılan 4447 sayılı kanun ile emeklilik için; prim ve çalışma gününün yanında yaş şartı da eklendi. Bu eklenen şart ile 1999'dan önce işe giren yaklaşık 750 bin kişi, prim ve gün sayısını tamamlamasına rağmen yaşı beklediği için emekli olamıyor.

ERDOĞAN'A DESTEK VERMİŞTİ

1999 yılında çıkan yasada, dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan'ın imzası var.

Okuyan, daha önce yaptığı açıklamalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a net bir şekilde destek vermişti.

"EVET, YAŞAR OKUYAN GETİRDİ KARDEŞİM! 38 YAŞINDA EMEKLİ Mİ OLUR BE?"

Oysaki Yaşar Okuyan, bir açıklamasında "38 yaşında emekli mi olur be? 43 yaşında emekli mi olur? Evet, Yaşar Okuyan getirdi kardeşim. Şerefle savunuyorum. Onurla savunuyorum. Doğru bir iş yaptım." şeklinde konuşmuştu.