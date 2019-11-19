Sahte para çetesine darbe operasyonunda flaş gelişme

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce sahte para şebekesine yönelik operasyon için düğmeye basılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülmekte olan 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kurulan örgüte üye olmak' ve 'parada sahtecilik' suçları dosyası kapsamında 6 aylık teknik ve fiziki takip sonucu emniyet harekete geçmişti.

24 FARKLI ADRESE BASKIN



İstanbul, Adana ve Mardin'de bulunan 24 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alınırken 3 şüphelinin aynı konudan cezaevinde bulunduğu tespit edilmişti. Yapılan çalışmaların devamında İstanbul ve Adana'dan İzmir'e gönderilmek üzere 15 bin dolar ve 128 bin lira sahte banknot piyasaya sürülmeden ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheli işlemleri ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

335 BİN TL ELE GEÇİRİLDİ



Soruşturma sürecinde yakalanan toplam para miktarının 335 bin lira olduğu, yakalanan 15 şüphelinin de hakkında tahkikata devam edildiği öğrenilmişti.



Olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında hakkında işlem yapılan 23 şüpheliden 21'i gözaltına alındı.

12 TUTUKLAMA



Şüpheliler emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u Adli Kontrol Şartıyla serbest bırakılırken 12'si ise tutuklandı.