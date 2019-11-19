Silahtarağa projesine CHP de destek vermiş

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stanbulBüyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin iptal ettiği Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi Projesi'ne 7 yıl önce 114 CHP'li İBB Meclis üyesinin tamamının destek verdiği ortaya çıktı. Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi Projesi; 12 Nisan 2012'de İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oylandı. Projeye, 176 AK Partili, 114 CHP'li ve diğer partilerden 10 Meclis üyesi 'evet' oyu kullandı. Ekrem İmamoğlu, tesis projesini iptal etmiş ve 7 Kasım 2019'da "temel atmama" töreni düzenlemişti. İmamoğlu, "Vatandaşlarımızı çağırmadık; ama şu anda -yanlış anlamayın, sizden öyle bir talebim yok- bu ağaçların yaprakları beni çılgınca alkışlıyor haberiniz olsun" şeklinde ilginç sözlere imza atmıştı.