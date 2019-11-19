Sınırda yakalanan Türkmen FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne'de, hudut karakolu ekiplerinin 1'inci derece askeri yasak bölgede yakalayıp, gözaltına aldığı Türkmen A.A., teslim edildiği Meriç Jandarma Komutanlığı ekiplerince İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. A.A.'nın, yapılan sorgulamasında, Ankara 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranma kaydı olduğu ve yurt dışına çıkış yasağının bulunduğu tespit edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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