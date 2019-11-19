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Sosyal medyada terör propagandasına tutuklama

'nın ilçesinde sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki hesabı üzerinden terör örgütü elebaşı 'ın fotoğraflarını yayınladığı ve terör örgütü 'nın propagandasını yaptığı belirlenen uyruklu bir kişi tutuklandı

AA Gündem
Giriş Tarihi: 20.11.2019 03:48 Güncelleme Tarihi: 20.11.2019 03:50
Sosyal medyada terör propagandasına tutuklama

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde sosyal medya hesabından terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu bir kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Beypazarı Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede ikamet eden Suriyeli uyruklu Ahmet H'nin sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki hesabı üzerinden terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarını yayınladığını ve terör örgütü propagandası yaptığını belirledi.

Başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ahmet H, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Sosyal medyada terör propagandasına tutuklama
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