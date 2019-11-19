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Terör örgütüne üst düzey darbe! 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, kırsalında jandarma, emniyet ve 'in ortak operasyonuyla 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Giriş Tarihi: 19.11.2019 09:32 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019 10:03
Terör örgütüne üst düzey darbe! 3 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Şırnak'ta jandarma, polis ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'nca gerçekleştirilen operasyonda, 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Teröristlerden ikisinin, sözde Cudi grubu sorumlusu 'Andok' kod adlı Mahmut Taş ile Silopi sözde sivil savunma birlikleri (YPS) sorumlusu 'Adil' kod adlı Hüsnü Kaplan olduğu bildirildi.

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Şırnak kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'nca gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerin PKK/KCK terör örgütünde sözde Cudi grubu sorumlusu 'Andok' kod adlı Mahmut Taş ile Silopi YPS sorumlusu 'Adil' kod adlı Hüsnü Kaplan olduğu tespit edilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

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Terör örgütüne üst düzey darbe! 3 terörist etkisiz hale getirildi
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