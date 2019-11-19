Yeşil alanlar da satılığa çıkarıldı

BUGÜN NELER OLDU

İBB yönetimi 16 milyon İstanbullu'nun arazilerini satmakta hız kesmiyor. Önceki gün 5 ilçedeki mülkiyeti İBB'ye ait toplam 48 bin 333 metre kare araziyi 284 milyon TL'ye satışa çıkartan CHP'li İBB yönetimi, bu kez de Bağcılar da bulunan 3482 ada 3 parsel olan 20 bin 519, 80 metre kare araziyi 20 milyon 215 bin 145 TL muhammen bedelle satışa çıkardı. İhalenin 11 Aralık'ta Saraçhane'de yapılacağı belirtildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim döneminde 'İstanbul'un devasa bir bütçesi var, öz kaynaklarla İstanbul'a ve dolayısıyla Türkiye'ye hatta tüm dünyaya örnek olacak sayısız hizmetler üretilebilir' demesinin ardından vaatlerini yerine getirmeden arazi satışlarını ranta çevirmesi tepki çekti. İBB yönetimi daha önce de Pendik'teki 11 bin metrekare araziyi 31 milyon TL, Arnavutköy'de 1.330 metrekare araziyi 30 milyon TL, Şile'de 18 bin metrekare arazi 22 milyon TL, Fatih'te 9 bin metrekare araziyi 182 milyon TL ve Tuzla'da bulunan 6 bin 168 metrekare arazi 16 milyon TL muhammen bedelle ihaleye çıkartmıştı. Ayrıca İBB Meclisi ekim ayı meclis toplantısında Beşiktaş, Başakşehir, Şişli, Esenler, Kağıthane, Eyüpsultan, Pendik ve Tuzla'da yeşil alan ilan edilen yerlerin satışını yapmak istedi.