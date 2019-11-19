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MSB: Terör örgütü / 'da okulu vurdu

MSB, "Terör örgütü / 'ın Curn köyüne attığı havanlarla okulu vurdu. 3 masum sivil öldü, çocuklarla birlikte 8 sivil yaralandı." açıklamasında bulundu.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 19.11.2019 19:19 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019 19:46
MSB: Terör örgütü PKK/YPG Tel Abyad'da okulu vurdu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Abyad'ın Curn köyüne attığı havanlarla vurduğu okulda 3 sivilin yaşamını yitirdiğini, çocuklarla beraber 8 sivilin de yaralandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı Harekatı bölgesine yönelik taciz/saldırılarına devam ettiği, bombalı terör saldırıları düzenlediği belirtildi.


Açıklamada, PKK/YPG'nin Tel Abyad'ın Curn köyüne attığı havanlarla okulu vurduğu, 3 sivilin yaşamını yitirdiği ve çocuklarla beraber 8 sivilin de yaralandığı kaydedildi.

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MSB: Terör örgütü PKK/YPG Tel Abyad'da okulu vurdu
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