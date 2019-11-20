Başkan Erdoğan'dan İl Başkanları toplantısında önemli mesajlar

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

İstifa ederek teşkilatlarının yeniden yapılandırılmasına katkıda bulunanlara teşekkür ediyorum. İnşallah bu süreci dayanışma içinde yürüteceğiz. Milletvekili olmak demek günün 24 saati milletin emrinde olmak demektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bir yerde oyumuz düşmüşse hiçbir şey yok gibi hareket edemeyiz"

BİR YERDE OYUMUZ DÜŞMÜŞSE HİÇBİR ŞEY YOK GİBİ HAREKET EDEMEYİZ

2018-19 seçimlerinin sonuçlarını sandık sandık tetkik ederek gereken dersleri çıkarmamız şarttır. Bir yerde oyumuz düşmüşse, vekil ve belediye başkanı sayımız azalmışsa hiçbir şey yok gibi hareket edemeyiz. Önce teşhisi doğru koyacağız.

Türkiye güvenlikten ekonomiye pek çok cephede beka mücadelesi verdiği bir dönemden geçiyor.

İSTER SAHADA İSTER MASADA OLSUN HER TÜRLÜ HAMLEYİ BERTARAF EDİYORUZ

İster sahada ister masada olsun tehdit teşkil eden her türlü hamleyi bertaraf ediyoruz. Teröristleri öne sürüyorlar, ezip geçiyoruz. Ekonomimize saldırıyorlar, kısa sürede toparlanıp yolumuza devam ediyoruz.

Sadece son birkaç yılda Suriye'de, Irak'ta, Doğu Akdeniz'de elde ettiğimiz sonuçlar başlı başına bir başarı hikayesidir.

BUNLARIN EDEPSİZLİKLERİ KARŞISINDA ARTIK SUSMAK DİYE BİR ŞEY YOK

Biz bu ahlaksızlara bu edepsizlere prim verecek durumda değiliz. Hele hele bir bayan milletvekilimize bu şekilde saldıracak olan ahlaksız, edepsizlere bu parlamento içinde, parlamentonun gereken cevabı da vermesi lazım. Ceza ise, ceza vermesi "Efendim işte özür diledi" Bıraksınlar bu işi. Başkanları şahsıma, bir diğeri yine şahsıma bu parlamentonun çatısı altında her türlü hakareti edepsizce yaptılar.

Bunların edepsizlikleri karşısında artık susmak diye bir şey yok. Gereği neyse aynen cevabını vereceğiz. Grup başkan vekilimizin hukukunu tüm grup olarak orada en yüksek seviyede koruma altına almamız hepimizin görevidir. Tüm oradaki vekil arkadaşlarımın görevidir. Burası yol geçen hanı değil. Bu parlamentonun içinde grup başkan vekili bir hanım kardeşimizin hukukunu korumak görevimizdir.

Ülkemizi bunlara rağmen kalkındırıyoruz. Biz hükümete geldiğimizde devlet vatandaşına borçluydu. Bay Kemal bunu iyi dinle…

Devlet zorunlu tasarruf diyerek konut edindirme yardımı diyerek vatandaşlarından para kesmiş ancak ne bunun gereğini yerine getirmiş, ne de parayı geri ödemişti.

Sistemdeki kişi sayısı 10 milyonu buluyordu. Hükümete geldikten sonra bu kesintilerin ana parası ve nemasından oluşan parayı biz bunu ödeyeceğiz dedik ve ödedik hak sahiplerine.

IMF BORCUNU DA SON KURUŞUNA KADAR BİZ ÖDEDİK

1987-1995 arasında konut edindirme yardımı adı altında yapılan kesintiler vardır. 8 milyon kişiye 3.5 milyarın üzerindeki ödemeyi biz yaptık. 23.5 milyar dolar IMF borcunu da son kuruşuna kadar biz ödedik

Bunlar geçenlerde bize nasihat ediyorlardı, yine IMF'den borç almanız lazım dediler. Buraya gelenlerle özel toplantılar yapıp kıvırmaya kalktılar. Bunu yaparız, yapmakta sakınca yok da size mi kaldı ya!

Bunların hepsi de bizden önceki dönemlerde toplanıp harcanan ve bize kalan borçlardır. 2003-2018 arasında ülkemizi ortalama yüzde 5.6 büyüttük. Cari işlemler dengemiz artık fazla veriyor

Kamu borçlanma oranımızda bir parça artış yaşanmışsa da AB kriterlerine göre iyi durumdayız. Enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara indirerek ülkemizin üzerindeki kara bulutları dağıtıyoruz.

2020 FAİZİN DAHA DÜŞTÜĞÜ YIL OLACAK

2020 faizin daha da düştüğü yıl olacak. Gelin yatırım yapın. Her sektöre sesleniyorum. Gel yatırım yap… Bankalarımızın kapıları sizlere açık

Kendi parana dön ve kendi paranı kullanmaktan çekinme. Milli para ile adım atma dönemine döndük, bunu başarı ile yürütmek durumundayız.

Yatırımcımıza sesleniyorum, endişe etmeyin. Lütfen kendi alanınızda yatırım yapmaya devam edin. Demokrasi ve hukuk devletimizi güçlendirmeye yönelik çalışmalarımızdan asla taviz vermiyoruz.

Son dönemdeki en önemli demokrasi hamlemiz cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmemiz olmuştur. Gücünü milli iradeden alan yönetim anlayışının milletimizi çok daha güçlü kıldığını düşünüyoruz.