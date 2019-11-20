CHP'li Özkoç'tan "haddini bildirin" skandalından sonra utanmaz savunma

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'i hedef alarak, "Bu kadına haddini bildiriniz" diye bağırdı. Özkoç'un bu skandal tutumuna Başkan Erdoğan dahil birçok isimden tepki geldi. Skandal sözler sonrası utanmadan kendisini savunmaya çalışan ve tepkilerden yırtmaya çalışan Özkoç, "Biz halkımızı türbanı ile başörtüsü ile başı açık olan kadınları ile kucaklıyoruz" diyerek ikiyüzlü tavrını ortaya koydu. AK Partili kadın vekiller de Özkoç'un bu küstah açıklamalarına sessiz kalmadı ve mecliste bir basın toplantısı düzenledi.

Meclis'ten Özlem Zengin'e destek

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, dün akşam TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ile yaşadığı tartışmanın ardından, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün kendisine yönelttiği eleştirilere, TBMM'de basın toplantısı düzenleyerek cevap verdi.

Başkan Erdoğan'dan CHP'li Özkoç'a sert tepki

TEPKİLER ÇOĞALINCA "BAŞÖRTÜLÜ" MESAJ

Özkoç, skandal tutumuna tepkiler yükselince ikiyüzlü söylemlerle kendisini aklamaya çalıştı. Özkoç, yaptığı açıklamada "Bizi başka gündem konularına çekerek asıl gündem konusundan uzaklaştıramazsınız. Biz halkımızı türbanı ile başörtüsü ile başı açık olan kadınları ile kucaklıyoruz. Allah'a verilecek bir can borcumuz var, onu her zaman vermeye hazırız..

Ama sizin de şunu çok iyi bilmenizi istiyoruz; sizin tehditlerinizden zerre kadar korkmuyoruz. Ne gerekiyorsa, ne yapmanız gerekiyorsa elinizden geleni yapın." dedi..