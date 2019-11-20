Darülaceze başkanı Cebeci: Sistematik saldırı altındayız

Son iki gündür Darülaceze'ye yönelik sistematik bir saldırı olduğunu belirten Darülaceze Başkanı Hamza Çebeci, Başkan Yardımcısı Ahmet Malatyalı ile İdare Meclis Üyesi Hasan Şahin ile birlikte kamuoyunu aydınlatmak amacıyla bir basın toplantısı düzenledi.

CUMHURİYET GAZETESİNDE ÇIKAN O HABER...

Cumhuriyet Gazetesindeki yapılan haberlerin Darülacezenin son günlerde artan itibarını sarsıp yatırımlarını olumsuz etkilemeye yönelik çalışma olduğunu belirten Cebeci, "Bundan yaklaşık 3 hafta önce, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Darülaceze ile alakalı TBMM'de bir soru önergesi vererek Darülaceze'nin itibarını sarsmak, aslı astarı olmayan birtakım haberlerle milletin kafasını bulandırmak istikametinde verdiği soru önergesinin ardından, o soru önergesinin her birini belli gazeteler gündeme getirerek Darülaceze'yi itibarsızlaşmak ve son yıllarda yükselen yıldızını söndürmek için mücadele ediyorlar. Buna hiçbirini gücü yetmeyecektir." ifadelerini kullandı.

"100 BİN İNSANIN BOĞAZINDAN GEÇEN BİR LOKMADA DA ONUN KATKISI VAR MI MERAK EDİYORUM"

Darülaceze'nin 125 yıldır insanlığa hizmet eden bir kurum olduğunu kaydeden Cebeci, bundan sonra da hizmetlerine devam edeceklerini belirterek, "Acaba CHP Milletvekili Sarıbal, hiç Darülaceze'nin önünden geçmiş mi? Burada bugüne kadar kalan 100 bin insanın boğazından geçen bir lokmada da onun katkısı var mı merak ediyorum. Bu tip haber yapanların, 180 yatağa bağımlı ve 530'a yakın kalan insanın, kimsesiz çocukların, kimsesiz insanların buradaki barınmasına katkıları var mı? Kendi katkıları olmadığı halde, bu kurumdaki mağdurlara katkı veren insanların da güvenini sarsmak, burada kurban kesenlerin güvenini sarsmak ve onların yardımlarını önlemek için yaptıkları bu haberleri kınıyorum." diye konuştu.

DARÜLACEZE DEVLETTEN PAY ALMADAN 125 YIL HİZMET VERİYOR Darülaceze'nin kalan kimsesizlerden herhangi bir para almadığını ve devletten de bir pay almadığını hatırlatan Cebeci, "Sadece yardımlarla ve bugüne kadar dışarıdan insanların bağışladığı mülklerden elde ettiği kira geliriyle, buradaki bu mağdur insanlara hizmet veriyor. Bunu küçük göstermeye çalışmak, Darülaceze'nin sanki içerisinde sanki birtakım yolsuzluklar oluyormuş gibi manşetler atmak insanlık dışı. Haberin içeriğini bir okuyun. 'Zulmü yuvası' diyor. Darülaceze dünyaya örnek olan bir kurum. Dünyanın her yerinden buraya insanlar geliyor. " şeklinde konuştu.

"ADAKTA ŞAİBE YARATARAK YARDIMLARI KESMEYE ÇALIŞILIYOR"

Adakta şaibe haberiyle ilgili açıklamalarda bulunan Cebeci, :"Darülaceze arka planında bulunan bir adak kurban satış yeri var. Biz idareye geldiğimizde buranın kirası 24 bin küsur liraydı. Orayı restore edip açık ihaleye çıktık. İhalede 102 bin 600 lira bedelle gitti. Yani bir önceki kira bedelinin 4 katı kira bedeliyle verdik. Buradan, 3 senede yaklaşık 5 milyon gibi bir kira bedeli elde ettik, bağışlanan etler hariç. Onunla beraber 20 milyonun üzerinde bir bedel elde etmiş oluyoruz. Geçmişte burayı kirada bulunan kişi de 80 bin lira o ihalede yukarıya çıktı. Bu vatandaşın 5 milyona yakın para ödemiş, 1 milyon da borcu var. Yasal yoldan almak için gerekli muamele devam ediyor. Son kira bedelinin süresi bittikten sonra, 120 bin lira olan kira bedelinin altında bir bedelle çıkamazsın. İki sefer ard arda belli sürelerde ihaleye çıkılmış, kimse ihaleye girip almayınca, bayram süresinde buranın en yüksek karar organı olan idare meclisinin kararı ile orada bedel ödemek suretiyle devam edilmiş." dedi.

"ÇOCUKTA DARP LEKESİ DEĞİL DOĞUM LEKESİ OLDUĞU RAPORLA TESPİT EDİLDİ"

Kurumda barınan 0-3 yaş arasındaki çocuklarla ilgili olarak gazete de "Zulüm Yuvası " olarak atılan manşetin iftira olduğunu belirten Cebeci, "Darülaceze'ye 'Zulüm yuvası' diye attıkları manşetin temelinde yatan şu, burada kalan bir çocuğun vücudunda doğuştan birtakım doğum lekesi var. Bir başka sebepten dolayı doktora gidince, doktor o dalda branş sahibi değil. 'Bu neden kaynaklı' diye soruyor. O gün de burada, sorumlu çocuk doktoru yoktu, hemşire tam cevap veremiyor. O da bir tutanak tutuyor, sanki burada yapılmış birşeymiş gibi. Sanki burada çocuklara işkence yapılmış gibi haber yapmak, raporlara bakmadan çamur at izi kalsın mantığıyla tamamen kasıtlı haber yapılıyor. Bunun doğğum lekesi olduğu adli Tıp doktorları tarafından raporlanmıştır" dedi.

"DARÜLACEZENİN BÜYÜK PROJELERİNİ ENGELLEMEYE YÖNELİK BİR SALDIRIDIR"

Çebeci, "Bu saldırının temelinde yatan, bana göre, son günlerde dün de İstanbul'daki 56 üniversitenin 40'ının rektörlerin katıldığı bir tanıtım toplantısı yaptık. Arnavutköy Yassıören'de 150 bin metrekare üzerinde, yoksullara kimsesizlere hizmet verecek böyle bir projenin ruhsatını aldık, yakında temeli atılacak. Bu projenin de hamisi Cumhurbaşkanımız, hazmedemedikleri noktalardan birisi bu. İkincisi arka tarafta 1000 kişilik öğrenci yurdu, üniversite kampüsü olarak vereceğiz." dedi.

BİZE KARA ATARAK HABER YAZANLAR DAHİ BURAYA DÜŞSE ONLARA DA BAKARIZ"

Cebeci, konuşmasını şöyle tamamladı: "Bizim aleyhimizde yazı yazanlar, birgün buraya düşse, onları da alıp bakarız. Çünkü, insanlığın gereği bu, devlet olmanın, tarafsız olmanın gereği bu. Kızarsın ama benim inancım diyor ki, 'Birine olan öfkeniz, sizi adaletsizliğe sevk etmesin.' Bu haberi yapan bile bir sıkıntıya düşse biz elinden tutar kaldırırız." dedi.