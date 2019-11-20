EYT kararı ülkemiz açısından isabetlidir

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısından sonra Meclis'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sürpriz bir ziyaret yaptı. Rahatsızlığı nedeniyle uzun süredir Meclis'e gelemeyen Bahçeli ile Erdoğan'ın Meclis kulisinde yaptığı samimi sohbette AK Parti ve MHP kurmayları da yer aldı. Erdoğan, gazetecilerin görüşmeye ilişkin sorusuna "Güzel bir sürpriz oldu." diyerek karşılık verdi. İki liderin samimi sohbetinde, eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da yer aldı. Gazetecilere 'Sizi özledim' diyen Bahçeli sorulara şöyle yanıt verdi:* Cumhurbaşkanı ile sohbet toplantısı oldu, hal hatır sordular. Rahatsızlık sürecimizde bize yakın alaka gösteriyor.* EYT konusunda bazı yansımalar dikkate alındığında Cumhurbaşkanı'nın son konuşmasındaki değerlendirme bizim için de genel kabul gören bir değerlendirme. EYT ağır ekonomik yükümlülükler getiriyor. TSK'nin sınırdaki yükümlülükleri ve güvenlik mıntıkalarının ekonomi açısından değerlendirmeye tabi tutulması gerekir. Böyle bir yükümlülüğün altından kalkabilir miyiz?* Toplumsal talep karşısında birtakım çevrelerin toplumun bir kısmını istismarına fırsat mı veriliyor? Bunları iyi düşünmek lazımdır. Sayın Cumhurbaşkanı ve hükümetinin de değerlendirmesi Türkiye açısından bize göre isabetli olmuştur. Binlerce asker görevinin başında. Bu durum ekonomik yönden önemli sorumluluklar doğurdu. Erken emekliliği gündeme taşıyarak, karşılığını ve kaynağını bulmakta zorluk çekilen bir ortamda bu vaadin yerine getirilmesi talebi belki ana muhalefet açısından uygun düşebilir. Ama bizim Cumhur İttifakı'nın yaklaşımı ve anlayışı açısından doğru bulmadığımı ifade ettim. Vatandaşlarımız sağın solun tahrikiyle özellikle muhalefetin tahrikiyle birtakım düşüncelerden arınmalı, zamanı geldiğinde bunların da çözüme kavuşacağına inanmalı.Bahçeli, rahatsızlığı sürecinde sağlığı ile ilgili ortaya atılan haberlere de "Bizi eleştirenler, 'geberdi', 'geberecek' diyenler, 'MHP böylelikle parçalanacak' diyenler; şimdi buradayız. Arkadaşlarla da beraberiz. Allah'a çok şükür Allah'ın vermiş olduğu ömrü yaşamaya çalışıyoruz" dedi.