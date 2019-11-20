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'de 'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

'nin Oğul köyü kırsalına güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü 'ya ait çok sayıda silah, düzeneği, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 20.11.2019 17:06 Güncelleme Tarihi: 20.11.2019 17:11
Hakkari'de PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Terörle mücadele kapsamında jandarma ekiplerince merkeze bağlı Oğul köyü kırsalına operasyon düzenlendi. Jandarma ekiplerinin, arazide yaptıkları arama çalışmalarında, terör örgütü PKK'ya ait 4 kalaşnikof piyade tüfeği ve şarjör, 9 mm çapında makinalı tabanca, 40 fişek ve şarjör ele geçirildi.

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Ayrıca dragunov keskin nişancı tüfeği ve bu silaha ait 6 şarjör, 451 kalaşnikof piyade tüfek fişeği, 200 dragunov keskin nişancı tüfek fişeği, 2000 bixi makinalı tüfek fişeği, 500 metre kablo, 4 el bombası, 1 kilogram C4 patlayıcı, el telsizi, 30 pil bloğu, örgütsel kıyafet, uyku tulumu, 6 sırt çantası, 10 kütüklük, 3 silah bakım kiti ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

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Hakkari'de PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
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