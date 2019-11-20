Süleyman Soylu: Toplam 1144 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "PKK ı̇le mücadele kapsamında gerçekleştı̇rı̇len operasyon sayılarımız, ı̇lk on aylar ı̇tı̇barıyla son üç yılda %150 artarak 40 bı̇n sevı̇yesı̇nden 101 bı̇n sevı̇yesı̇ne çıkmıştır.



İnsansız hava aracı unsurlarımızın yer tespitleriyle sadece bu yıl 363, toplamda 1144 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Kıran operasyonlarında 121 terörist etkisiz hale getirildi. Yurtiçindeki terörist sayısı 550'li rakamlara gerilemiştir" dedi.

368 BİN 217 SURİYELİ...

Sınır ötesinde DEAŞ ve PKK/YPG'ye karşı gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 368 bin 217 Suriyeli de ülkelerine geri dönmüştür.

91 BİN 287 KİŞİ FETÖ'DEN TUTUKLANDI

Soylu, kasım itibarıyla FETÖ'den 559 bin 64 kişiye işlem yapıldığını, gözaltına alınan 261 bin 700 kişiden 91 bin 287'sinin tutuklandığını bildirdi.