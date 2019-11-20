Son dakika: İstanbul'da uyuşturucu operasyonu kamerada; 320 kilo eroin böyle bulundu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası bağlantısı olan bazı suç örgütlerinin yurtdışından getirilen uyuşturucuyu piyasaya süreceği istihbaratı üzerine harekete geçti. Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri 3 aylık teknik ve fiziki takipten sonra 10 - 19 Kasım tarihleri arasında 4 operasyon düzenledi. Operasyonların düzenlendiği Tuzla, Büyükçekmece, Pendik, Bakırköy ve Bayrampaşa'daki adreslerde yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonlarda H.K.(40) , M.K.(80), M.Ç.(40) , H.A.(46) , F.K.(32), M.M.(30) , S.E.(22) ve İran uyruklu oldukları öğrenilen Z.B.P (35) ile A.H.A.(41) yakalanarak gözaltına alındı.