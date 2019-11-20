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Son dakika: 'da operasyonu kamerada; 320 kilo eroin böyle bulundu

Uluslararası bağlantısı olan bazı suç örgütlerinin yurtdışından getirilen uyuşturucuyu piyasaya süreceği bilgisine ulaşan polis, 'da  5 ilçede operasyon düzenledi. Operasyonda 9 kişi gözaltına alınırken yüzlerce kilo madde ele geçirildi.  Büyükçekmece'de TIR'a düzenlenen operasyonda suntalar arasına gizlenen 320 kilo 200 gram eroin bulundu.  Bakırköy'deki operasyonda bulunan 2 valiz ve gelinliğe de metamfetamin adı verilen uyuşturucu maddenin işlendiği belirlendi.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 20.11.2019 12:24 Güncelleme Tarihi: 20.11.2019 12:29
Son dakika: İstanbul'da uyuşturucu operasyonu kamerada; 320 kilo eroin böyle bulundu

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası bağlantısı olan bazı suç örgütlerinin yurtdışından getirilen uyuşturucuyu piyasaya süreceği istihbaratı üzerine harekete geçti. Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri 3 aylık teknik ve fiziki takipten sonra 10 - 19 Kasım tarihleri arasında 4 operasyon düzenledi. Operasyonların düzenlendiği Tuzla, Büyükçekmece, Pendik, Bakırköy ve Bayrampaşa'daki adreslerde yüklü miktarda madde ele geçirildi. Ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonlarda H.K.(40) , M.K.(80), M.Ç.(40) , H.A.(46) , F.K.(32), M.M.(30) , S.E.(22) ve İran uyruklu oldukları öğrenilen Z.B.P (35) ile A.H.A.(41) yakalanarak gözaltına alındı.

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Son dakika: İstanbul'da uyuşturucu operasyonu kamerada; 320 kilo eroin böyle bulundu
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