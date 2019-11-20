İşte Dünya Çocuk Hakları Günü'nde YPG/PKK'nın katlettiği çocuklar

BUGÜN NELER OLDU

Tüm dünyada Dünya Çocuk Hakları Günü sevinçle neşe ile kutlanırken ülkemizde Batılı devletlerin maşası hale gelen terör örgütü YPG/PKK onlarca çocuğu gözlerini kırpmandan katletti.Bölgede yaşayan insanlara hayatı zehir eden ve terör estiren örgüt herkesin umudunu elinden aldı. ABD'nin desteği ile işgal ettiği yerlerde etnik temizlik yapan, insanları göçe zorlayan teröristler, çocukları ailelerinden koparıp kendi saflarında çarpışmaya zorluyor.Terör örgütünün siyasi kanadı olarak bilinen HDP yöneticileri kendi çocuklarını yurt dışında saltana içinde yaşatmaya çalışıyor. Ancak terör örgütlerinin evlerinden zorla kaçırdığı çocuklar için sessiz kalmayı tercih ediyor.Evlatlarını YPG/PKK'nın cenderesinden kurtarmak için aylardır HDP Diyarbakır il binası önünde eylem yapan anneleri de görmezden gelerek onlara her türlü zorluğu çıkarıyor.Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak ve bölgede yaşayan insanları YPG/PKK'nın zulmünden kurtarmak için başlattığı Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütünün ABD desteği ile bölgede yaptığı işgali son vererek insanları terör örgütünün pençesinden kurtardı.Bütün bunların yanı sırada bugün yaşadığımız dünya çocuk hakları gününde bir acı tablo daha gözlerimizin önünde duruyor.