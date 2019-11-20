İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 17 şüpheli adliyeye sevk edildi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, FETÖPDY'nin TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 133 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.



Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir merkezli 44 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Şüphelilerin, örgütün 'mahrem imamları' tarafından ankesör ya da büfe telefonlarından arandıklarının tespit edildiği belirtildi. Şüpheliler arasında muvazzaf 3 albay, 5 binbaşı, 5 yüzbaşı, 12 üsteğmen, 54 astsubay ve 3 uzman çavuş ile 14 kapatılan askeri okul öğrencisi ve meslekten ihraç edilen, emekli, istifa, sözleşme feshi gibi nedenlerle ilişiği kesilen 2 albay, 2 yarbay ve 3 yüzbaşının bulunduğu öğrenildi. Adreslere yapılan eş zamanlı operasyonlarda, 118 kişi gözaltına alındı.



Gözaltına alınan şüphelilerden 17'si emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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