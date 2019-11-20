Siyanür satışına kontrol ve takip sistemi geliyor

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, toplantı devam ederken açıklamalarda bulundu. Çok sayıda kişinin ölümüne neden olan siyanürle ilgili alınan kararları duyuran Kalın, şunları kaydetti: "Siyanür kullanılarak meydana gelen ölüm hadiseleriyle ilgili olarak bu bir toplu intihar değil cinayettir. Bunu yapan kişi son tahlilde bir cinayet işlemiştir. Bu tür hadiselerin yaşanmaması için de Aile Bakanlığımızdan İçişleri Bakanlığı'na kadar bütün birimlerimizi harekete geçirmiş durumdayız. Bir düzenleme yapılacak. Erişimin, satışın kontrol altına alınması ve ayrıca bir takip sisteminin kurulmasına dönük çalışma yapılacak. Herkes bunu normal şekilde konuşmaya başladığında cinayetin sıradanlaşması gibi bir tablo ortaya çıkıyor. Buna müsaade edilmemesi lazım."