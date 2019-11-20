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Suçlulara diz çöktürüldü

Valiliği asayiş olaylarına ilişkin 2019 yılındaki 10 aylık veri hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, İstanbul ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nın etkili mücadelesi sonrası 2018 ile 2019 arasındaki farka yer verildi. Emniyet’in verilerine göre suç olaylarında en çok yüzde 33’lük farkla araç hırsızlığı suçunda yaşandı.

DAMLA KAYA Gündem
Giriş Tarihi: 20.11.2019 11:40 Güncelleme Tarihi: 20.11.2019 11:48
Suçlulara diz çöktürüldü

İstanbul'daki asayiş olaylarına ilişkin 10 aylık bilanço hakkında İstanbul Valiliği'nden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, İstanbul genelinde asayişin sağlanması, huzur ve güvenin tesisi için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın etkin mücadele verdiği belirtildi.

Ayrıca 2019'un ilk 10 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre önemli başarılar elde edildiği söylendi. Açıklamada, yer alan Emniyet'in verilerine göre, geçen yıla göre bu yıl suç oranındaki düşüşlerin yaşandığı ve bu düşüşün ne kadar olduğu belirtildi. Suçlardaki azalmayı gösteren tabloda, evden hırsızlık, iş yerinden hırsızlık, araçtan hırsızlık, araç hırsızlık, kapkaç, narkotik, dolandırıcılık, gasp olayı ve yankesici suçlarında düşüş yaşandığı gösterildi.

İşte o veriler…

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Suçlulara diz çöktürüldü
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