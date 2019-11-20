Suçlulara diz çöktürüldü

İstanbul'daki asayiş olaylarına ilişkin 10 aylık bilanço hakkında İstanbul Valiliği'nden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, İstanbul genelinde asayişin sağlanması, huzur ve güvenin tesisi için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın etkin mücadele verdiği belirtildi.



Ayrıca 2019'un ilk 10 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre önemli başarılar elde edildiği söylendi. Açıklamada, yer alan Emniyet'in verilerine göre, geçen yıla göre bu yıl suç oranındaki düşüşlerin yaşandığı ve bu düşüşün ne kadar olduğu belirtildi. Suçlardaki azalmayı gösteren tabloda, evden hırsızlık, iş yerinden hırsızlık, araçtan hırsızlık, araç hırsızlık, kapkaç, narkotik, dolandırıcılık, gasp olayı ve yankesici suçlarında düşüş yaşandığı gösterildi.



İşte o veriler…

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