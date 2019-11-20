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Türkmenistan uyruklu şüphelisi tutuklandı

'nin Uzunköprü ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isterken, hudut karakolu ekiplerince yakalanarak, gözaltına alınan, Türkmenistan uyruklu şüphelisi K.İ.M., mahkemece tutuklandı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 20.11.2019 17:08
Türkmenistan uyruklu FETÖ şüphelisi tutuklandı

Uzunköprü'ye bağlı Saçlımüsellim köyündeki Şehit Astsubay Önder Yağmur Piyade Hudut Karakolu ekipleri, devriye görevi sırasında yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen 1 kişiyi, askeri yasak bölge içerisinde yakalayarak, gözaltına aldı. Jandarma ekiplerine teslim edilen şüphelinin, 'FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak' suçundan kaydı bulunan Türkmenistan uyruklu K.İ.M. olduğu belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.İ.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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Türkmenistan uyruklu FETÖ şüphelisi tutuklandı
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