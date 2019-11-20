Üç operasyonda 11 terörist öldürüldü

BUGÜN NELER OLDU

Terör örgütüne darbe üstüne darbe. Şırnak kırsalında Kuzey Irak'taki kamplardan geldikleri belirlenen bir grup PKK'lı teröriste Jandarma, polis ve MİT ortak operasyon düzenledi. 3 terörist ölü ele geçirildi.Teröristlerin PKK terör örgütünde sözde "Cudi grubu" sorumlusu "Andok" kod adlı Mahmut Taş ile kent merkezlerindeki eylemleri organize eden ve talimatını veren "Silopi YPS" sorumlusu "Adil" kod adlı Hüsnü Kaplan olduğu tespit edildi. Kuzey Irak'ın Hakurk Vadisi bölgesinde başlatılan "Pençe Harekâtı-3" kapsamında saldırı hazırlığındaki 3 PKK'lı terörist gizlendikleri kayalık ve ormanlık bölgede etkisiz hale getirildi. Irak'ın Haftanin bölgesinde de eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.Diyarbakır Lice'de düzenlenen operasyonda ise, İçişleri Bakanlığı'nın aranan teröristler listesinde yer alan ve 300 bin lira para ödülü gri kategoride yer alan kadın terörist "Nirvana" kod adlı Semra Tunçer sağ olarak yakalandı. Tunçer'e yardım ve yataklık eden 4 kişi de gözaltına alındı.