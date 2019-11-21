ABD Büyükelçiliği, konsolosluktaki skandal görüntüler için açıklama yaptı ama...

ABD'nin Adana Konsolosluğu'nda çalışan iki Türk personeli, Cadılar Bayramı kutlamalarında İslam dini ile alay ettikleri videoyu paylaştıktan sonra gözaltına alınmışlar, ifadeleri alındıktan sonra iki zanlı da serbest bırakılmıştı.

ABD Büyükelçiliği'nden, söz konusu videoya ilişkin açıklama yapıldı.

"BİZİM GÖRÜŞLERİMİZİ TEMSİL ETMİYOR"

C.G. ve C.Y. adlı şahısların, dini inançlara saygısızlık niteliğindeki her türlü eyleminden derin üzüntü duyulduğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan iki çalışanımızın, hakaret ve saygısız unsurlar içerdiği gerekçesiyle eleştirilen kişisel bir sosyal medya paylaşımında yer aldıklarına ilişkin haberlerin farkındayız. Çalışanlarımızın, dini inançlara saygısızlık niteliğindeki her türlü eyleminden derin üzüntü duyduğumuzu ifade etmek isteriz. Söz konusu video, tamamıyla kişisel amaçla çekilmiş olup, hiçbir şekilde ABD hükümetinin resmi görüşlerini temsil etmemektedir."

ABD'nin Adana Konsolosluğu'nda skandal Halloween (Cadılar Bayramı) kutlaması!

AÇIKLAMA VAR AMA YAPTIRIM YOK!

Açıklamada dikkat çeken diğer nokta ise bu hakaretleri gördüklerini belirten Büyükelçilik söz konusu çalışanlara uyarı verilmesindan, işten çıkarılmasından ya da başka bir yaptırımdan söz etmemesi oldu