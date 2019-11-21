Arto, Çağla Şıkel’e 3 ay yaklaşamayacak!

Ünlü manken Çağla Şıkel, YouTube hesabından bir mini etekle nasıl frikik vermeden oturulup kalkılmasına yönelik takipçilerine bir video çekti. Şıkel'in bu videosunu gören Arto, Çağla Şıkel için "İnsan adaplı olur. Oturup kalkmasını öğreteceğine televizyonda m…lerini 70 milyona göstermemeyi öğretsin" dedi. Sosyal medya hesabı üzerinden frikik görüntüsünü paylaşan Arto, kısa süre sonra bu paylaşımı sildi.

Çağla Şıkel hakkında yapılan yorumlara sessizliğini adliyede bozdu. Ünlü manken Avukatı Bükçün Canatik aracılığıyla Arto'nun kendisi hakkında konuşmaması ve yaklaşmaması için uzaklaştırma talebinde bulundu.

Talebi değerlendiren İstanbul Aile Mahkemesi Şıkel'in isteğini kabul ederek Arto'nun 3 ay süreyle Şıkel'e yaklaşmamasına karar verdi.

Mahkeme, kararında "Şiddet tehdidi, hakaret ve aşağılama içeren tüm sözlü davranışlarda bulunmamasına, kişiyi iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine, konutuna yaklaşmamasına ve bulunduğu ikametlere yaklaşmamasına, basılı sözlü ve yazılı basın ve internet ortamında hakkında konuşmamasına, açıklama yapmamasına, yorum yapmamasına ve fotoğraf - video paylaşmamasına 3 ay karar verildi" dedi.