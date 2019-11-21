Başörtülü öğretmene saldıran yakalandı

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Öğretmen Şuheda Nur Eriş, İstanbul Beşiktaş'ta 12 Kasım günü yolda yürürken tanımadığı bir kadının saldırısına uğradı. Olay yaşandığında saat 21.30'u gösteriyordu. Sinan Paşa Mahallesi Ihlamur Dere Caddesi'nin üzerindeki olayda; Eriş, tanımadığı kadının sebepsiz yere kendisine tokat atmaya başladığını, başörtülü olduğundan dolayı tokat attığını düşündüğünü ifade ederek şikayetçi oldu. İstanbul Emniyeti olayla ilgili soruşturma başlattı. Kamera görüntüleri incelemeye alındı.Şüphelinin olayın ardından çok sayıda ulaşım aracı değiştirdiği tespit edildi. Şişli, Bahçelievler, Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de yapılan çalışmalarda; açık kimliği tespit edilen ve ressam olduğu belirlenen şüpheli Berrak K., Büyükçekmece ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelinin uyuşturucu madde kullanma ve mala zarar verme suçlarından kaydı olduğu iddia edildi.