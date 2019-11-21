‘Başörtüsüne saplantısı var’

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İstanbul Karaköy'de başörtülü üniversite öğrencisine tokat atıp hakaretler ettikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderilen Semahat Yolcu'nun skandalları bitmek bilmiyor. Beyoğlu'nda oturduğu evin sahibine ve annesine de saldırdığı ortaya çıkan Yolcu, aslında bir başkasına kiralanan evi işgal ederek 9 ay kira vermediği, boşaltması için gelen ev sahibi ile annesine de saldırdığı ortaya çıktı. Ev sahibi Nuran Yüksel, Yolcu'nun gözü dönmüş şekilde sürekli başörtüsünü hedef aldığını anlattı. Yüksel, "Burada bütün başörtülü kişilere saldırıyordu. 80 yaşındaki anneme bile saldırıp başörtüsünü çıkarmaya çalıştı. Başörtüsüne karşı saplantısı vardı" dedi. Semahat Yolcu'nun Taksim'deki bir kafenin önünde sigara içen bir genç kızı da yumrukladığı, saldırgan tavırlarını her alanda sürdürdüğü kaydedildi.