Beşiktaş'ta saldırgan tutuklamaya sevk edildi

İstanbul Beşiktaş'ta 12 Kasım günü Şuheda Nur Eriş isimli öğretmen yolda yürüdüğü esnada tanımadığı bir kadın sebepsiz yere yanına gelmiş ve kendisine tokat atmıştı. Şuheda Nur Eriş kadını tanımadığını, şahsına ve başörtülü olduğundan dolayı kendisine saldırdığını beyan ederek şikâyetçi olmuştu.

Beşiktaş'ta kaldırımda yürüyen kadın dehşeti yaşadı!

Şüphelinin Ressam olduğu, isminin Berrak K. olduğu ortaya çıkmış, şüpheli gözaltına alınmıştı.Bugün emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilmişti.

TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİ

Savcılıkta da sorgu işlemleri tamamlanan Berrak K. tutuklama tabiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.