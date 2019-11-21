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'ta saldırgan tutuklamaya sevk edildi

'ta bir kafe önünde sebepsiz yere öğretmen ’e saldıran Berrak K. gönderildiği savcılıkça ‘tutuklanma’ talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ Gündem
Giriş Tarihi: 21.11.2019 14:09 Güncelleme Tarihi: 21.11.2019 14:17
Beşiktaş'ta saldırgan tutuklamaya sevk edildi

İstanbul Beşiktaş'ta 12 Kasım günü Şuheda Nur Eriş isimli öğretmen yolda yürüdüğü esnada tanımadığı bir kadın sebepsiz yere yanına gelmiş ve kendisine tokat atmıştı. Şuheda Nur Eriş kadını tanımadığını, şahsına ve başörtülü olduğundan dolayı kendisine saldırdığını beyan ederek şikâyetçi olmuştu.

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Şüphelinin Ressam olduğu, isminin Berrak K. olduğu ortaya çıkmış, şüpheli gözaltına alınmıştı.Bugün emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilmişti.

TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİ

Savcılıkta da sorgu işlemleri tamamlanan Berrak K. tutuklama tabiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

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Beşiktaş'ta saldırgan tutuklamaya sevk edildi
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