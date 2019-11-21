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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a fahri hemşehrilik beratı

Başkan ’a Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan tarafından “” verildi. Gürkan, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a fahri hemşerilik beratını takdim ettik. Dünya Lideri "Malatya Allah'ına kurban desin bu bize yeter" dedi. Biz de bütün Malatyalı hemşehrilerimiz adına Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a beratı sunduk" dedi.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 21.11.2019 16:52 Güncelleme Tarihi: 21.11.2019 16:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a fahri hemşehrilik beratı

Büyükşehir Belediye Meclisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Fahri Hemşehrilik Beraatı" verilmesine yönelik kararın kabul edilmesinin ardından Başkan Gürkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a beraatı teslim etti.

"DAİMA HİMAYELERİNİ GÖRDÜK"

Başkan Gürkan, yaptığı açıklama da, "AK Parti Genel Merkezimizde düzenlenen 133. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geldik. Malatya'mızın ekonomik ve sosyal kalkınmasına, şehrimizin ülke ve dünya ölçeğinde tanınmasına, şehirleşme ve eğitim başta olmak üzere her alanda Malatya'nın gelişmesinde daima himayelerini gördüğümüz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a fahri hemşerilik beratını takdim ettik. Dünya Lideri "Malatya Allah'ına kurban desin bu bize yeter" dedi. Biz de bütün Malatyalı hemşehrilerimiz adına Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a beratı sunduk" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a fahri hemşehrilik beratı
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