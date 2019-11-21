Cumhuriyet’e ‘FETÖ Borsası’ yalanı davası!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, Cumhuriyet'in hem gazetesinde hem de internet sitesinde 17 Mart 2019 - 22 Mart 2019 tarihlerinde 2 kez haber yayınlandığı, bu haberlerin İstanbul Cumhuriyet Savcısı Lütfi K. ile mağdur İsmet B.'nin kişilik haklarını ihlal edecek nitelikte olduğu ifade edildi.

Haberlerde iki savcının rüşvet karşılığında işlem yapan kamu görevlileri olarak lanse edildiği, 'kamu görevlisine hakaret' suçunu oluşturacak unsurların oluştuğu belirtildi.

İddianamede, şüpheli muhabir Seyhan Avşar tarafından 17 Mart ve 22 Mart 2019 tarihlerinde yayınlanan iki haberin detaylarına yer verildi. Şüphelinin ilk haberinin 17 Mart'ta Cumhuriyet Gazetesi'nin ilk sayfasında manşetten yayınlanan "Tamince'nin de aralarında olduğu kritik dosyalara bakan 2 savcı rüşvet iddiasıyla açığa alındı. FETÖ Borsası mı?" şeklinde olduğu, ikinci haberinin ise 22 Mart günü yine manşetten yayınlanan "Savcılar ile şüpheliler arasındaki pazarlığı emlakçı, polis ve avukatların yaptığı'iddia edildi. FETÖ borsasındaki rüşvet çarkı' haberi olduğu belirtildi.

SAVCI İSİMLERİ AÇIKÇA YAZILDI

Savcılık, şüphelinin yaptığı haberde Cumhuriyet Savcıları Lütfi K. ve İsmet B.'nin isimlerini açıkça yayınlayarak yapılan işlemlerin içeriğini açıklayıp suçlu sayılmama karinesinden yararlanma hakkının ihlal edildiğini kaydetti. Cumhuriyet Savcılarının rüşvet karşılığında takipsizlik kararı veriyormuş gibi izlenim oluşturduğu, yine şikayetçi Lütfi K.'nın İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde birinci celse duruşmasına katılmadığı halde sanık Turan T. hakkında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmasını talep ettiği şeklinde gerçeğe aykırı haber yapıldığı ifade edildi.

"GERÇEĞE AYKIRI HABER"

İddianamede, şikayetçinin yer değiştirme cezası almadığı halde yer değiştirme cezası aldığı şeklinde gerçeğe aykırı habere devam edildiği kaydetti. Şüpheli Cumhuriyet Gazetesi Muhabiri hakkında 'Kamu görevlisine hakaret' suçundan ceza talep edildi. Dava, ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.