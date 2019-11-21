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Demokrat Senatör Menendez'in Ermeni tasarısına ikinci engel

'li Demokrat Senatör Bob Menendez tarafından Senato'ya sunulan ve olaylarının "soykırım" olarak tanınmasını öngören karar tasarısı ikinci kez engellendi. Geçen hafta tarafından bloke edilen söz konusu tasarı, bu kez de Georgia eyaleti tarafından engellendi. ABD Temsilciler Meclisinde, 29 Ekim'de yapılan oylamada, 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanıyan karar tasarısı kabul edilmişti. ise söz konusu tasarının "yok hükmünde" olduğunu açıklamış ve kabul edilemez olduğunu vurgulamıştı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 21.11.2019 22:31 Güncelleme Tarihi: 21.11.2019 22:48
Demokrat Senatör Menendez'in Ermeni tasarısına ikinci engel

Senatör Menendez, sözde "Ermeni soykırımının resmen tanınmasını" öngören karar tasarısının Genel Kurul'da oylanmasını talep etti. Geçen hafta Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham tarafından bloke edilen söz konusu tasarı, bu kez Georgia eyaleti Cumhuriyetçi Senatörü David Perdue tarafından engellendi. Perdue, söz konusu tasarının ele alınması için doğru zaman olmadığını söyledi.

Demokrat Senatör Bob Menendez Cumhuriyetçi Senatör David Perdue

TEK SENATÖR ENGELLEMEYE YETİYOR

ABD Senatosunda yapılacak tasarı oylamalarında herhangi bir senatör, karşı görüş bildirerek, oylamayı engelleyebiliyor.

ABD Temsilciler Meclisinde, 29 Ekim'de yapılan oylamada, 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanıyan karar tasarısı kabul edilmişti.

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Temsilciler Meclisi Demokrat Vekili Adam Schiff tarafından nisan ayında sunulan söz konusu tasarı, 11 "hayır" oyuna karşılık 405 "evet" oyuyla meclisten geçmişti.

Türkiye ise söz konusu tasarının "yok hükmünde" olduğunu açıklamış ve kabul edilemez olduğunu vurgulamıştı.

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Demokrat Senatör Menendez'in Ermeni tasarısına ikinci engel
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