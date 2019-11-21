Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Şehitlerin naaşını kaçıran PKK’lı terörist tutuklandı

Şehitlerin naaşını kaçıran ’lı terörist tutuklandı

Giriş Tarihi: 21.11.2019
Şehitlerin naaşını kaçıran PKK’lı terörist tutuklandı
Zeytin Dalı Harekatı sırasında 23 Ocak 2018'de Afrin'de PYD/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ile Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı şehit oldu. Şehit cenazeleri teröristler tarafından kaçırıldı. İşte bu olaya karıştığı tespit edilen 11 terörist yakalandı. Teröristlerin ifadeleri doğrultusunda, şehit cenazelerini traktör römorkunda taşıyan teröristin "Zeynel" kod adlı Duzyer Kurdi olduğu tespit edildi. Suriye'nin Mamaluşağı köyünde yakalanan Duzyer Kurdi, sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Şehitlerin naaşını kaçıran PKK’lı terörist tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN