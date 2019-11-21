Şehitlerin naaşını kaçıran PKK’lı terörist tutuklandı

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Zeytin Dalı Harekatı sırasında 23 Ocak 2018'de Afrin'de PYD/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ile Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı şehit oldu. Şehit cenazeleri teröristler tarafından kaçırıldı. İşte bu olaya karıştığı tespit edilen 11 terörist yakalandı. Teröristlerin ifadeleri doğrultusunda, şehit cenazelerini traktör römorkunda taşıyan teröristin "Zeynel" kod adlı Duzyer Kurdi olduğu tespit edildi. Suriye'nin Mamaluşağı köyünde yakalanan Duzyer Kurdi, sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.