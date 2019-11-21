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Son Dakika: 7 /'lı terörist, ’larla etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki unsurlarına saldırı düzenleyen 7 /'lı terörist, Aynularap kırsalında ’larla etkisiz hale getirildi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 21.11.2019 08:39 Güncelleme Tarihi: 21.11.2019 08:58
Son Dakika: 7 YPG/PKK'lı terörist, SİHA’larla etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki TSK unsurlarına saldırı düzenleyen 7 YPG/PKK'lı teröristin, Aynularap kırsalında SİHA'larla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, "Barış Pınarı Harekat alanındaki unsurlarımıza saldırı düzenleyen 7 PKK/YPG'li terörist, keşif ve gözetleme vasıtalarınca Ayn El-Arap kırsalında tespit edilmiş ve SİHA'lar ile etkisiz hale getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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Son Dakika: 7 YPG/PKK'lı terörist, SİHA’larla etkisiz hale getirildi
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