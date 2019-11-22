MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli erken seçim tartışması oluşturma gayretindeki çevrelere cevap verdi.

"GÖRÜŞÜMÜZ NET! SEÇİM ZAMANINDA OLMALI"

Bahçeli "Görüşümüz nettir. Milletvekili Genel Seçimleri zamanında, yani 2023 yılının Haziran ayında yapılmalıdır. CHP, HDP, İP, SP Türkiye'yi belirsizliğe çekmeye çalışıyor. Bu çevrelere fırsat verilmeyecektir. Bundan tavizimiz düşünülemeyecektir.

Bahçeli'den erken seçim açıklaması: Görüşümüz nettir

"2023'E KADAR KARARLI TUTUMUMUZ SÜRECEK"

Yegane hedef 2023 hedeflerini yakalamak olmalıdır. 2023'e kadar Türkiye'nin kararlı tutumu sürecektir. Kimse havanda su dövmesin, boşa sallayıp dolu almaya çalışmasın. Bu sakat bir tavırdır. Dibi görünmeyen kuyudan su içmemiz mümkün değildir.

"CHP GENEL BAŞKANI MİLLİ GÜVENLİĞE TEHDİT HALE GELMİŞTİR"

Siyasi süreç tehlikeli kaymalar yaşıyor. Kutuplaşmaya çekiliyor. CHP Genel Başkanı zırvada rekor kırmıştır. Milli Güvenliğe tehdit duruma gelmiştir. Türkiye'de can ve mal güvenliği olmadığı gibi ifadelerle yoldan çıkmıştır. " dedi.