Başörtülü kadına saldıran ressam tutuklandı

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İstanbul Beşiktaş'ta bir kafe önünde başörtülü öğretmen Ş.N.E.'ye saldıran ressam Berrak K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ş.N.E. Ihlamurdere Caddesi'ndeki kafenin önünden geçerken Berrak K.'nin yumruklu saldırısına uğramıştı. "Uyuşturucu madde kullanmak" ve "Mala zarar vermek" suçlarından polise geliş kaydı bulunan Berrak K. gözaltına alındı.Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince ifadesi alınan şüpheli ifadesinde şunları söyledi:"Nişantaşı'nda bir galeri açılışına gittim. Çıkışta yaya olarak Beşiktaş'a indim. Keyifli şekilde yolda yürüyordum. Sergi açılışında ikram edilen bir kaç küçük bardak alkol almıştım ancak kendimdeydim. Sarhoşluğum yoktu. Yolda bir kaç defa araçların sıkıştırması ve korna çalmalarından rahatsız oldum. Cadde üzerinde yürüdüğüm esnada Ş.N.E.'nin bana doğru kulaklığını takmış bir halde yürüdüğünü gördüm. Bu kişi tiksinmiş bir şekilde bana bakıyordu. Ben de bunun üzerine bu kadına refleksle bir tokat attım. Ani bir refleksle olmuş bir harekettir." dedi. Berrak K. çıkarıldığı Çağlayan Adliyesi'ndeki Sulh Ceza Hakimliği'nce "Halkın bir kısmını sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.