Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Beyoğlu'nda kağıt ve plastik atık deposunda yangın çıktı

'nda kağıt ve plastik atık deposunda çıktı

İstanbul 'nda akşam saatlerinde çıkan büyük paniğe yol açtı. Örnektepe Mahallesi Onur Sokak'ta kağıt ve plastik deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinlerini sokağa döken yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 22.11.2019 23:41 Güncelleme Tarihi: 22.11.2019 23:43
Beyoğlu'nda kağıt ve plastik atık deposunda yangın çıktı

Beyoğlu'nda, kağıt ve plastik atık deposu olarak kullanılan açık alanda yangın çıktı. Mahalle sakinlerini sokağa döken yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Örnektepe Mahallesi Onur Sokak'ta 22.15 sıralarında çıktı. Sokakta kağıt toplayan kişilerce kağıt ve plastik atık deposu olarak kullanılan açık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden mahalle sakinleri itfaiye ve polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Mahalle sakinlerini sokağa döken yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Beyoğlu'nda kağıt ve plastik atık deposunda yangın çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN