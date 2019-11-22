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şüphelisi Iraklı karı koca tutuklandı

'da polis ekiplerinin operasyonunda kaldıkları evde yakalanan şüphelisi Irak uyruklu çift, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 22.11.2019 13:56 Güncelleme Tarihi: 22.11.2019 14:26

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmasında DEAŞ şüphelisi Irak uyruklu karı koca Isra Zıyad Khaleef ve Wusay Shıbab Hammad'ın Bolu'da yaşadığını tespit etti. Şüpheli şahısların yaşadıkları eve operasyon düzenleyen ekipler, Isra Zıyad Khaleef ve Wusay Shıbab Hammad'i gözaltına aldı.

Evde çok sayıda örgütsel dokümanla yakalanan 2 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. 4 gün boyunca sorgulanan DEAŞ'lı çift, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Isra Zıyad Khaleef ve Wusay Shıbab Hammad çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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DEAŞ şüphelisi Iraklı karı koca tutuklandı
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