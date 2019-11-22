Eğitimde köklü reformlar geliyor

SABAH Ankara Bürosu'na konuk olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk eğitim-öğretim sisteminde yapılacak köklü değişiklikleri anlattı:

* Liselerde, verimlilik ve kalite esasını gözeten bir uygulama yaklaşımı sergileyeceğiz. Sınıf geçme noktasında öğrenme süreçlerini gerçek anlamda bir ön koşul haline getireceğiz. Sınıf tekrarı şartı olmadığı için öğrencilerimizin hedefe yönelik algısı dolayısıyla da performansı düştü. Başarıyı yükseltmek için öğrenci gerekiyorsa ikmale kalacak ve imkanlara göre dersini okulda veya uzaktan eğitimle alacak. Yazın ikmal çalışmaları yapılabilecek.

* Dört işlemi yapamayan öğrenciler var. Çocuk 4'e gidiyor ama okumuyor, çarpma işlemi yapamıyor. İlkokullarda Yetiştirme Programı ile yaklaşık 3,5 milyon öğrenciyi taradık. 17 bin ilkokul seviyesinde ilave eğitim desteğine ihtiyaç duyan çocuğumuzu belirledik. Sorunun Türkçe'nin iyi öğrenilememesi olduğunu tespit ettik. Dezavantajlı durumdaki bu öğrencileri öğretim yılı içinde akranları ile aynı seviyeye getireceğiz.

* Matematik, Türkçe gibi temel derslerde notun yanı sıra başarı nedenleri ve eksikleri de belirtilecek. E-Portfolyo üzerinden çocuğun eğitim, bilim, sanat, spor ve sosyal başarı, yetenek ve becerinin yer aldığı profil bilgileri de bulunacak.







* Türkçe'de, Avrupa ve Amerika'da uygulanan TOEFL gibi ana dil yeterliliğini becerilere dayalı olarak ölçen bir yaklaşımı zamanın gereği olarak getireceğiz. Makine öğrenmesine dayalı bu modelle, hangi yaşta hangi çocuk hangi kelimeyi bilmeli, ders kitabı neye göre yazılmalı, yaş gruplarına göre kelimelerin sınıflandırılması nasıl olmalı, bunu belirleyeceğiz. Yani, yeterliliği ölçen Türkçe eğitimi altyapısı kuracağız.

* Önümüzdeki yıl meslek içi eğitimleri tamamlanacak. Bu alanda yetişen uzmanlarımız, yeni açacağımız Öğretmen Destek Noktalarında okullara ve tüm öğretmenlere gelişimsel destek verecek. Özel eğitim, program geliştirme, matematik, fen eğitimi, stem eğitimi gibi alanlardaki bu uzmanlar, okul profiline göre eğitimin kalitesinin artmasına katkı verecek.

* Güneydoğu'daki öğretmen doluluk oranı İstanbul'dan daha iyi. Yüzde 89-93 arasında doluluk oranı var.

* Konya ve Tokat'ta yeni nesil tarım liseleri açıyoruz. Öğrenci ineğin DNA'sına da bakacak, süt verimi ve toprağın verimini de inceleyecek. Bu liseler iş garantili olacak.

* 69 bin 657 okulumuz var. Bu okulların 20 tanesinde maalesef bu durum yaşandı. Görüntüler kabul edilemez, ne yapmaya çalışıyorlar, bunların Atatürk ile ne ilgisi var? Gerekli soruşturmaları başlattık ve konuyu hassasiyetle takip ediyoruz.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk otizmli çocukların 'yuhalandığı' iddia edilen okulun müdürünün açığa alındığını açıklamıştı

OTİZMLİ ÖĞRENCİYE 'KOLAYLAŞTIRICI KİŞİ'

* Kaynaştırma eğitiminde öğretmenlerimizi gerek farkındalık gerekse de güncel gelişmeler ışığında mesleki gelişim programlarına alıyoruz. Sınıf ve branş öğretmenlerimizin ve kaynaştırma kapsamındaki öğrencilerimizin sınıfta desteğe ihtiyacı var. "Kolaylaştırıcı Kişi" ile bunu çözüyoruz.

* Okul öncesinden itibaren öğrencinin beslenmesini kontrol etmez, cep telefonu, televizyon bağımlısı olmasını önlemezsek otizm spektrum ve gelişimsel bozuklukların artacağı endişesi yaşanıyor. İlk ve ortaokul seviyesindeki öğrencilerimizin evine aylık beslenme bülten gönderecek, anne ve babalarda farkındalık oluşturacağız.