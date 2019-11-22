Mağdur işçilerden imza kampanyası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakleri İSPARK, İSTAÇ, BELTUR, BELBİM, Medya AŞ, İSFALT, Spor İstanbul ve İSTGÜVEN'den çıkartılan bin 500 işçinin 28 Ağustos'ta başlattığı 'işe geri dönüş' protestoları devam ediyor. İşçiler, protestolarının 88. gününde imza kampanyası başlattı. Yer yer slogan atan işçiler, işçi çıkarmalarını araştırma komisyonunun açıkladığı rapordan sonra sms ile işlerine geri dönmek için gün saydıklarını belirtti.

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'BİR İMZA BİR AİLE'

Vezneciler Metro Durağı önünde toplanan işçiler adına İSPARK'ta çalışırken işten çıkarılan ve Eylem Komite Başkanı seçilen Umut Aydoğan açıklama yaptı. İBB Meclisi'nin Kasım ayı toplantısında gündeme gelen işten çıkarmalarla ilgili tartışmayı hatırlatan Aydoğan, "İBB işçileri olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun vereceği kararı sabırsızlıkla beklemekteyiz. Bugün birazdan atacağım ilk imza ile başlayacak olan "Bir imza bir aile" kampanyasıyla, hizmet ettiğimiz İstanbulluların hatta Türkiye Cumhuriyeti'nin işçinin, emekçinin yanında olduğunu göstermiş olacağız. Buradan tüm yetkililere sesleniyorum. Ben İBB işçilerinin sesiyim. İstanbul'un sesiyim. Bu zulmü durdurun. Aileleri parçalanma noktasına gelmiş bu arkadaşlarımın mağduriyetlerini giderin. Bizler her ne olursa olsun birliğimizi, beraberliğimizi koruyarak sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. Aydoğan konuşmanın ardından ilk imzayı attı. Daha sonra işten çıkarılan işçiler imza kampanyasına katıldı. İmza kampanyasında 500 bin kişiye ulaşmayı hedeflediklerini belirten Aydoğan, "8 günlük bir süremiz var, süreç tamamlandığında hedeflediğimiz sayıya ulaşmak istiyoruz. Topladığımız imzaları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlık makamına sunacağız. Bununla amacımız İstanbullunun da desteği ile hareket ettiğimizi göstermektir" dedi.