Oktay: Kırgızistan ile anlaştık

Türkiye-Kırgızistan Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı Beşiktaş'ta gerçekleştirildi. İş Forumuna Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kırgız Cumhuriyeti Başbakan Birinci Yardımcısı Kubatbek Boronov'un yanı sıra çok sayıda Türkiye ve Kırgızistan iş dünyası insanları katıldı. Gecede iki ülke arasında protokoller imzalandı.

Oktay, "Kırgız Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Sayın Kubatbek Boronov ile bugün her iki ülke iş insanlarımızla, sizlerle bir araya geldik. Fırsatları ve sorunları hep birlikte değerlendirdik. Verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Bu akşam ve yarın ticari ve ekonomik ilişkilerimizi kapsamlı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. KEK Toplantısı vesilesiyle, ticaret, kamu-özel sektör ortaklığı, sanayi, tarım, ormancılık, gümrük, ulaştırma alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi ile yatırım ortamının iyileştirilmesi gibi önemli konuları ele alıp atabileceğimiz adımlarla ilgili kararları alacağız. Teknik heyetlerimiz ikili ekonomik ve ticari ilişkilerimizi bir sonraki aşamaya taşıyacak adımları içeren çalışmaları son haline getirmiş durumda. Yarın imzalanacak olan Karma Ekonomik Komisyon Protokolü ve Eylem Planı ile kısa ve orta vadede atılabilecek adımları bir takvime bağlamış olduk. İnanıyorum ki, 76 maddeden oluşan bu Eylem Planı'nın hayata geçirilmesi ile sizlerin karşılaştıkları sorunlar aşılacak ve yeni işbirliği alanları oluşturulacaktır" dedi.

FETÖ KONUSUNDA ANLAŞTIK

Oktay ayrıca "Kırgızistan ile FETÖ ile mücadele konusunda tüm alanlarda tam olarak mutabakata vardık" dedi.





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