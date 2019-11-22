Operasyonla yakalanan 'uyuşturucu' şüphelileri adliyede

Alınan bilgilere göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 'Sokak satıcılarına' yönelik yapılan planlı çalışmalar kapsamında; kent merkezinde bulunan toplam 12 adrese 20 Kasım günü, toplam 200 polisin katıldığı eş zamanlı planlı operasyon yapılmıştı. Düzenlenen operasyon kapsamında, 9 şüpheli şahıs 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçu kapsamında yakalandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından öncelikle gençlerin korunması ve sokak satıcılarının yakalanması amacıyla yapılan eş zamanlı operasyon dâhil soruşturma kapsamındaki tüm planlı çalışmada ise 638 adet sentetik ecza maddesi, 16,08 gram skunk maddesi, 10,82 gram metamfetamin maddesi, 5,04 gram esrar, 0,13 gram bonzai, 1 adet ecstacsy hap, 1 adet tüfek, 4 adet kuru sıkı tabanca, 3 adet bıçak, ve 49 adet fişek ele geçirildi.

Öte yandan dosya kapsamında haklarında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem başlatılan 7 şüpheli şahıs, emniyetteki işlemleri akabinde adliyeye sevk edildi.