Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Suriye sınırındaki vatandaşlardan Mehmetçiğe odun desteği

sınırındaki vatandaşlardan Mehmetçiğe odun desteği

Şanlıurfa'nın sınır ilçesi olan Akçakale'de duyarlı vatandaşlar, topladıkları 4 ton odunu "Mehmetçik üşümesin" diyerek askeri noktaya ulaştırdı.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 22.11.2019 10:58 Güncelleme Tarihi: 22.11.2019 11:03

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmak istenen terör koridoruna karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan askerlere bölge halkının desteği sürüyor.

Suriye'nin Tel Abyad bölgesine komşu olan Akçakale ilçesinde yaşayan vatandaşlar, imece usulü 4 ton odun topladı. Bölge insanı topladıkları odunu Barış Pınarı Harekatı'nda ve sınır hattında görev yapan Mehmetçiğin üşümemesi için ilçeye 5 kilometre uzaklıktaki Tatlıca Mahallesi'nde bulunan askeri noktaya ulaştırdı. Operasyonda görev yapan askerler ve komutanlar Akçakale halkına bu ince davranıştan dolayı teşekkür etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Suriye sınırındaki vatandaşlardan Mehmetçiğe odun desteği
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN